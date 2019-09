Antonela Rocuzzo y Mateo Messi

Mateo Messi supo convertirse en un personaje muy divertido en su familia. Tiene sus propios memes, videos y hasta una cuenta de Twitter en su honor, donde sus fanáticos comparten graciosas fotos y videos.

Este miércoles, el segundo hijo que tuvieron Antonela Roccuzzo y Lionel Messi cumple cuatro años y su mamá hizo una divertida publicación con dedicatoria en su Instagram.



“Feliz Cumple Amor Mío. Solo desearte que seas feliz Toda tu vida y nunca dejes de ser ese personaje tan lindo que nos alegra la vida. 4 añitos TE AMAMOS MATU”, expresó Antonela junto a dos fotos del pequeño Mateo posando ante la cámara, otra de bebé y un increíble video.



Antonela grabó a Mateo completamente vestido con la casaca del Barcelona y festejando un gol “a lo Lionel”, haciéndose la cruz, besándose el dedo índice y mirando al cielo como lo hace su papá.