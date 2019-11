Un loro bailarín es el nuevo viral en redes sociales después de que se compartiera un video donde se lo ve uniéndose a un grupo de jóvenes que disfrutaban de una fiesta electrónica.

Las imágenes fueron grabadas en Río de Janeiro y en ellas se ve a los jóvenes gritando y arengando al ave mientras esta mueve su cuerpo y su cabeza de un lado al otro.

Durante la grabación, se observa a los invitados de la fiesta sacando sus celulares para grabar al loro, sorprendidos por su particular habilidad de moverse al ritmo de la canción.

Esta vez, el ave se llevó toda la atención de los presentes debido a su singular conducta y sin dudas logró convertirse en el alma de la fiesta.

No te pierdas a continuación el video: