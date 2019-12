Fiorella tiene 22 años.

Un automóvil que circulaba por calle Gálvez en Paraná fue arrastrado por la corriente cuando cruzaba el puente sobre el arroyo Antoñico, a metros de la intersección con avenida Ramírez, en la capital provincial.

El incidente ocurrió entre las 18 y las 19 de ayer en la zona Sur de Paraná, bajo un intenso temporal de lluvia.

Se trata de un automóvil Suzuki guiado por Fiorella Furlán de 22 años, que continúa desaparecida.

La intensa lluvia, la fuerte correntada del arroyo y la falta de luz dificultaron a los rescatistas llegar hasta el auto encajado debajo de un puente.

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios y Zapadores, más personal policial y rescatistas trabajaban en la zona, bajo una intensa lluvia. También dos buzos tácticos de la Policía de Entre Ríos que vieron demorada su tarea por el caudal de agua que arrastra toda clase de objetos a gran velocidad.

El vehículo fue arrastrado unos 300 metros hasta calle El Paracao y Vera Peñaloza. La joven habría alcanzado a comunicarse por teléfono con su familia para dar aviso, consignó el diario Uno.

Anoche la familia difundió la fotografía de Fiorella para que la población la comparta e identifique en caso de que haya logrado salir del vehículo y esté en las inmediaciones.