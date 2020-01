Bomberos y el SAME trabajan en el lugar

Tres dotaciones de Bomberos trabajaban para intentar apagar un incendio en el depósito de un supermercado chino en el barrio porteño de Palermo en el que habría una persona atrapada adentro.



El local se encuentra sobre la avenida Córdoba, entre Fitz Roy y Bonpland, y el dueño del comercio y algunos de sus familiares fueron rescatados y derivados a diferentes centros de salud, según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti.



En total, siete personas ya fueron trasladadas al hospital Fernández y todos se encuentran fuera de peligro.

Your browser does not support the video element.

"Hay una persona que no sabemos si está adentro", añadió Crescenti, dado que los presentes señalan que una sobrina del dueño se encuentra desaparecida y podría estar atrapada en el supermercado.