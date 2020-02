El momento del hecho.

Una mujer sufrió un violento intento de secuestro el martes 28 de enero en la calle Salcedo, entre Urquiza y 24 de Noviembre, en el barrio porteño de Parque Patricios (Comuna 4).

Un peatón intervino y evitó que se concrete el hecho. Las imágenes recién se conocieron este lunes.

El hecho quedó captado perfectamente por las cámaras de videovigilancia de la zona.

Allí se observa a la mujer cruzar, cuando una camioneta Kangoo blanca se detiene a su lado. Otro vehículo, un Corsa Sedan, también frenó segundos después.

Un sujeto abre la puerta lateral de la camioneta y comenzó a forcejear con la mujer.

Imágenes del intento de secuestro. (CANAL 26).

En ese momento, los gritos alertaron a un hombre que circulaba en la zona, por lo que corrió y ayudo a la víctima a soltarse.

Luego, ambos huyeron a pie mientras que los vehículos arrancaron y se fueron del lugar.