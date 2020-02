Captura del video.

La intensa búsqueda de una mujer santafesina, Mariela Natalí, que fue vista por última vez hace once días en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, se redujo a la zona del Cerro Uritorco y alrededores, donde trabajan más de 55 efectivos de rescate, informaron fuentes provinciales.

Se conoció un video donde se la ve caminando sola, en inmediaciones del balneario La Toma, donde hace un ademán con la mano izquierda como saludando a alguien. Llevaba puesta ropa deportiva: short, musculosa, lentes, zapatillas negras y una riñonera verde flúo.

La mujer, oriunda de San Lorenzo, tiene 44 años y había salido a realizar actividad física desde la casa de un tío donde se aloja habitualmente en los veranos, por lo que es conocedora de la zona.

Los investigadores especulan que podría haberse desorientado en alguno de los senderos montañosos que además cruzan por ríos que sufrieron importantes crecientes por lo que las autoridades confían en poder encontrar a la mujer.

El celular de Mariela se desactivó ese mismo cuatro de febrero en horas de la tarde. Minutos antes se había cruzado con una amiga con quien quedó ir a tomar mate.

El director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, relató que "es negativa la búsqueda, pero siempre con esperanzas de poder dar con esta señora".

Asimismo, el funcionario resaltó: "Desde el Ministerio de Seguridad nos dieron directivas para poner todos los recursos que tiene la provincia a disposición, tanto recursos humanos como materiales, para poder dar con la mujer".

Concha detalló que "se está centralizando la búsqueda en la zona de La Toma, Huerta Mala y el cerro Uritorco, trabajando en conjunto personal de policía, bomberos de Agrupación Serrana y Federación de Bomberos Voluntarios y grupos especiales".

Cualquier información sobre el paradero puede informarse a los Tribunales de Cosquíon: (03541-452293 ) - interno: 56261, a la Comisaría de Capilla del Monte: 03548- 482377-486634, o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.