Detención de menores.

Un niño de 11 años y dos adolescentes de 14 y 17 fueron detenidos con un arma de fuego luego de chocar con un patrullero en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, tras una persecución que se inició por el robo de un automóvil e incluyó un intercambio de disparos, informaron hoy fuentes policiales.





El hecho ocurrió el martes por la noche y todo se inició con un alerta que se irradió en el mencionado partido del oeste del conurbano, a raíz del robo de un Volkswagen Suran cometido a una mujer en la calle Moldes al 5600, de la vecina localidad de Isidro Casanova.

La Policía montó un operativo cerrojo y así se inició una persecución en la que los delincuentes efectuaron una serie de disparos hacia los patrulleros, que fue repelida por uno de los efectivos.





Al llegar al cruce de las calles Bermejo y Condarco, de San Justo, el auto robado chocó contra uno de los patrulleros del Comando de Patrullas que los perseguía.





Los efectivos de ese móvil policial detuvieron en el lugar a los ocupantes que escapaban en el auto robado, que eran un niño de 11 años y dos adolescentes, uno de 14 que resultó herido por la colisión, y otro de 17.





Los voceros indicaron que dentro del vehículo robado la Policía secuestró una pistola calibre 22 y que los detenidos están domiciliados en la villa San Petersburgo, de Isidro Casanova.

El adolescente de 14 años que resultó lesionado fue trasladado a un hospital pediátrico, mientras que también uno de los policías que participaron del choque y la detención sufrió un golpe en una de sus rodillas.





El caso, por el que sólo el adolescente de 17 años podrá ser judicializado, ya que el de 11 y 14 son inimputables por su edad, quedó en manos de la Fiscalía 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza.