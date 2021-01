La mujer fue detenida a las pocas cuadras.

Una mujer de 35 años fue detenida en las últimas horas, luego de hacerse pasar por una tía y retirar a un nene de 6 años de una colonia de vacaciones en el barrio porteño de Caballito.

Personal de la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad fue alertado por un familiar sobre la desaparición de un menor de edad y rápidamente se trasladó al lugar, una colonia de vacaciones ubicada sobre la calle José María Moreno al 400, donde se entrevistó con los empleados que explicaron que una mujer se hizo presente al finalizar la jornada y se hizo pasar por la tía de uno de los alumnos y se lo llevó.

Momentos después, el familiar del menor fue al lugar y una vez conocido los hechos se comunicó con la Policía.

Siguiendo las descripciones de la mujer como del niño, se inició un operativo de saturación el cual contó con el apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que comenzó en prioridad a relevar todas las cámaras de la zona, y que duró 40 minutos hasta ubicar a la secuestradora y al nene.

A pocas cuadras del lugar, más precisamente en el Parque Rivadavia, un oficial ciclista de la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad encontró a los buscados y corroboró que el menor se encontrara en buen estado de salud.

Al consultar con el Juzgado Nacional Correccional y Criminal número 14, a cargo de María Provitola, se dispuso la inmediata detención de la mujer de 35 años y la intervención de la División Delitos contra Grupos Vulnerables y la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Superintendencia de Protección Familiar y Violencia de Género.

Los investigadores ahora están tratando de determinar cuáles fueron los motivos que llevaron a la mujer a hacerse pasar por la tía del nene y llevárselo de la colonia de vacaciones en la que estaba, y para eso este jueves por la tarde allanaron la casa de ella.

Así detuvieron a la mujer.

"En el horario de salida de los chicos, que hay muy poquitos porque estamos en pandemia , se aproximó una mujer diciendo que era un familiar y por un error sin lugar a dudas se lo llevó al niño", explicó Horacio, uno de los responsables de la colonia en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

El hombre agregó: "De inmediato nos dimos cuenta y les avisamos a las autoridades, y gracias a la Policía en pocos minutos se subsanó. Pero realmente estamos muy acongojados y deshechos".

la madre del nene se acercó hasta el club de Caballito de donde se llevaron a su hijo y aseguró: "Nosotros no la conocíamos a esta mujer. Mi hijo apareció en Parque Rivadavia y ahora está bien".