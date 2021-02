Rover Perseverance en Marte

La nave espacial Mars 2020 de la NASA, con el rover Perseverance y el Helicóptero Ingenuity Mars dentro, se posó en Marte a las 17.56 de Argentina y de inmediato emitió señales de que comenzó a funcionar en la superficie del planeta rojo.





"Estoy a salvo en Marte. La perseverancia te llevará a cualquier parte", tuiteó la NASA sobre la misión enviada para buscar rastros de vida en el planeta rojo.

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere. #CountdownToMars

Noticias relacionadas

Perseverance, de 6 ruedas, cerca 3 metros de largo y de 1.025 kilogramos, buscará en Marte señales de vida microbiana pasada y recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X