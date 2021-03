Mick Schumacher al volante del Haas. Foto: Reuters.

Mick Schumacher, el hijo del legendario Michael Schumacher, empieza a hacer su propio camino este fin de semana, con el GP de Baréin de Fórmula 1, y da los primeros pasos en su primera temporada completa como piloto de la Máxima categoría del automovilismo mundial. Así, está destinado a compartir pista con campeones como Lewis Hamilton, Fernando Alonso o Sebastian Vettel –también con Kimi Räikkönen, de hecho–; una situación que el alemán ha definido como "bonita".

Todos, vale destacarlo, se han enfrentado a su inigualable padre.

El vigente campeón de Fórmula 2 respeta mucho estos grandes campeones, los cuales compitieron en algún momento del pasado contra su padre. Mick, por supuesto, está muy contento por empezar su primera campaña en Fórmula 1 y compartir pista con los mejores pilotos del mundo.

Noticias relacionadas

"Sí definitivamente. Tengo mucho respeto por todos ellos, tanto en su faceta como pilotos como en el lado de las personas", dijo Mick Schumacher, en un comunicado oficial del equipo Haas, cuando le han preguntado por compartir pista con Hamilton, Alonso y Vettel.

"Va a ser bonito estar en la misma parrilla que ellos y estar entre los 20 mejores pilotos del mundo. Estoy muy feliz por eso. Estoy realmente contento de que las cosas se pongan en marcha ahora, estoy cerca de comenzar mi primera temporada en la Fórmula 1", sostuvo el joven alemán.

Así mismo, Schumacher contó cuáles son los circuitos que más desea visitar este año a lomos de un Fórmula 1. En primer lugar está Spa-Francorchamps, donde debutó su padre; después, Suzuka y Monza también son de su agrado.

"Estoy deseando que llegue Spa. Creo que es una de las pistas más emblemáticas para correr. Suzuka también, y es una pista en la que aún no he corrido. He dado muchas vueltas en el simulador, por lo que es uno de los circuitos que más espero de los que no he corrido".

"Obviamente, hay muchos circuitos que me encantan, como Monza también. Estoy contento de ir a todas esas pistas en un coche de Fórmula 1 y sentir la velocidad en el coche. Estoy feliz, orgulloso y con muchas ganas de hacerlo", dijo Mick Schumacher al finalizar.