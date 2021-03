Patricia Bullrich

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó al presidente Alberto Fernández por su discurso en la reunión del Mercosur y afirmó que el país se queda "solo, sin agua, sin víveres y sin vacunas", al tiempo que reclamó "no cortar de nuevo los puentes con Uruguay".

"Mientras todos los países se suben al barco del desarrollo y el trabajo colectivo, nosotros nos quedamos solos en la isla desierta: sin agua, sin víveres y sin vacunas. Ya una vez cortamos los puentes con Uruguay. No lo hagamos de nuevo", expresó la ex ministra de Seguridad en Twitter.

Mientras todos los países se suben al barco del desarrollo y el trabajo colectivo, nosotros nos quedamos solos en la isla desierta: sin agua, sin víveres y sin vacunas.

Ya una vez cortamos los puentes con Uruguay. No lo hagamos de nuevo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 26, 2021

Noticias relacionadas

Bullrich se expresó así luego del cruce que tuvo Fernández con su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la cumbre por los 30 años del Mercosur, donde el Presidente quedó en minoría frente a los planteos del uruguayo y del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, para flexibilizar el bloque regional.

Allí, Lacalle Pou sostuvo que "obviamente que el Mercosur pesa, que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre", ante lo cual Fernández respondió tajante: "No queremos ser un lastre para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco".

La presidenta del PRO fue una de las principales dirigentes de la oposición que cuestionó la respuesta de Fernández a sus pares, pero no fue la única, dado que su par de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que "la política internacional del Gobierno es errática e inconsistente, aísla cada vez más a la Argentina".

En tanto, el jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que "Alberto Fernández se saca la ganas de ser Presidente con bravuconadas a otros mandatarios porque ante Cristina Kirchner baja la cabeza todos los días. Un papelón".