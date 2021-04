Jorge Llonch y Omar Perotti

La aplicación de vacunas contra el coronavirus a empleados del Ministerio de Cultura de Santa Fe generó polémica en la provincia, tras lo cual el titular de la cartera, Jorge Llonch, debió salir a dar explicaciones y ofreció su renuncia.

Decenas de trabajadores de ésa área del Gobierno de Omar Perotti recibieron dosis de vacunas contra el COVID.

"El Ministerio de Cultura años atrás era parte del organismo de Educación: era una Secretaría. En el Ministerio de Cultura a mi cargo tengo a más de 3 mil docentes que fueron vacunados como corresponde y también tengo a docentes que dan clases en museos y centros culturales, que también fueron vacunados", explicó el funcionario provincial.

"No me saco la responsabilidad", reconoció Llonch sobre el "doble error", y explicó que se trató de un "entrecruzamiento de ex empleados de un Ministerio que quedaron en el otro", por lo que algunos empleados de parte permanente de Cultura recibieron la citación para aplicarse la vacuna.

Y agregó: "Ni el gobernador, ni sus ministros, ni el Gabinete provincial fueron vacunados en Santa Fe. Vamos a ser posiblemente los últimos en vacunarnos. Y así debe ser".

"En realidad, sí. Más que presentarle la renuncia, ponerme a disposición, también quiero ser parte de un sumario administrativo que vamos a iniciar contra Recursos Humanos y el personal que se vacunó y no le correspondía. No me quiero desentender del tema", señaló el ministro de Cultura de Santa Fe.

Llonch remarcó que se deben "depurar las listas" de empleados para corregir ese problema que afecta a las carteras de Educación y Cultura.

"Quiero aclarar que el Ministerio de Cultura nunca confeccionó listas, porque las hacen los ministerios que sí tienen la necesidad y la obligación de vacunarse, que son Salud, Seguridad y Educación. Nosotros nunca mandamos listas, pero en este cruzamiento de datos puede haber un error", concluyó.

Según datos del Monitor Público de Vacunación, el Gobierno nacional envió a Santa Fe un total de 414.600 vacunas contra el coronavirus, de las cuales se aplicaron 318.182 (264.458 del primer componente y 53.724 del segundo).