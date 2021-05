Comercialización de carne. Foto: NA.

El presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, Miguel Schiariti, propuso suspender la comercialización de carnes por 20 días en rechazo a la decisión oficial de congelar las exportaciones.

"Pretenden bajar el precio de la carne fundiendo a productores y frigoríficos. Con la suspensión de exportaciones el país deja de producir, exportar y dar trabajo", sostuvo el dirigente. Además, expresó: "En lugar de morir lentamente, preferimos decir que esto no se puede hacer".

Schiariti comparó la decisión del Gobierno -que aún no se oficializó- con la resolución 125 de 2008, que aplicó un sistema de retenciones móviles a la soja y disparó un feroz enfrentamiento entre el Gobierno de Cristina Kirchner y el sector agropecuario.

"Esto es una 125 dos. Por eso el malestar es muy grande. El sector agropecuario está siendo perjudicado todos los días por el Gobierno, que ya no sabe de qué lado atacar. La gente está muy enojada", enfatizó el directivo, en declaraciones al programa "Esta mañana", que se emite por Radio Rivadavia.

Schiariti comentó también que suspender exportaciones "es una de las tantas repeticiones de viejos errores. Ya ocurrió ésto en la Argentina".

"Y la verdad, me parece que ahora no les va a salir bien, porque el sector productor y el industrial no lo van a permitir", aseguró.