Marcelo Tinelli es un conductor todo terreno. De eso no caben dudas. Y en la gala del jueves 23 de "ShowMatch: La Academia" sorprendió al debutar en un nuevo rol: por primera vez en la historia del certamen ocupó una silla del jurado. ¿El motivo? Hernán Piquín bailó un adaggio acompañado por Julia Pérez y Estefanía Pais y aunque la performance estaba fuera de concurso, el conductor quiso evaluarlo.

"Esto lo voy a calificar yo. De cinco para abajo, se van a marzo. Sino, pasan", avisó el "Cabezón" y tomó asiento en el estrado junto a Lourdes Sánchez, quien reemplazó a Jimena Barón. Y amenazó: "No cancheree. Me encanta juzgar. Me dan ganas de asesinarlo desde ya". Los bailarines interpretaron Love Of My Life, de Queen, y fueron ovacionados por todos los que estaban presentes en el estudio. Sin embargo, Marcelo se mostró muy exigente y aprovechó para imitar al resto de los jurados en su devolución.

"Lo primero que quiero decir es que la música me gustó. Con respecto a las chicas, excelentes. Lo que hizo Piquín está muy bien pero hubiera esperado otra cosa porque siento que está para más", empezó. Y explicó el motivo por el que le pareció que Hernán no estuvo a la altura de sus expectativas: "Es una vez que está en la pista por única vez entonces esperaba al Piquín que un día ganó el torneo. Sentí que las bailarinas se lucieron más y por eso ellas tienen un 10 cada una. No fue ese Piquín de los giros que hace que me quede con la boca abierta. Hubiera esperado más piruetas. No voló y yo quería que me hiciera volar. Mi nota es un 5".

Pero más allá de su paso de humor, el "Cabezón" agradeció el despliegue que tuvo el artista en la pista. "¡Fuerte el plauso, la rompió bailando! Más allá del chiste, tremendo el tema Love of my life. ¡Un lujo verte bailar siempre acá! ¡Gracias!", concluyó. Además, esta semana se incorporó al certamen Agustín Barajas, el novio del bailarín, que ya hizo su gran debut acompañado de Loli Ruiz.

Y la selección de la compañera del artista español generó un tenso cruce entre Marcelo y Guillermina Valdés, ya que el conductor hizo que tres bailarinas compitieran por el puesta y que el jurado eligiera, pero su pareja no quiso participar de la selección. "Yo las conozco y las quiero mucho a todas. Es una oportunidad divina para las tres. Es muy difícil para mí y no quiero decir nada, no puedo porque no soy quién. Son todas medio ‘amigochas’ mías, así que prefiero que no, prefiero abstenerme. Lo siento", se justificó.

"No pasa por querer o no. Se empaca y es como difícil moverla. Esto es como decir ‘no desfilo’. No es que se van a quedar ofendidas. Te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido, mi amor", retrucó el "Cabezón", visiblemente molesto. Y continuó: "Por favor te lo pido. Los que evalúan son ustedes. Solamente te pido que elijas una bailarina entre las tres, ustedes son el jurado. ¿Podés, por favor, votar a una? Quedo como un maltratador. Te pido por favor, me arrodillo y quiero que lo justifiques".

Finalmente, la empresaria accedió ante los pedidos de su marido y, ante las repercusiones que tuvo su idas y vuelta, aclaró que se trató de un juego entre ellos y que en ningún momento lo vivieron con tensión.







