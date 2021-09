Dibu Martínez en la victoria del Aston Villa ante el Manchester United en Premier League, AGENCIA EFE

El arquero del seleccionado argentino Emiliano "Dibu" Martínez mantuvo su valla invicta ante el Manchester United del portugués Cristiano Ronaldo, al que Aston Villa dejó sin invicto en la actual Premier League luego de vencerlo 1 a 0 en Old Trafford, por la sexta fecha.





"Dibu" acabó el partido con un festejo de cara al público local luego de que el portugués Bruno Fernandes levantara un penal por encima del travesaño a los 92 minutos de juego, poco después del cabezazo triunfal de Kortney Hause (88').





Martínez, campeón de América este año con Argentina en Brasil, tuvo una acertada tarea y concretó dos destacadas atajadas ante Mason Greenwood y un cabezazo de Harry Maguire.

En el final llegaron las acciones más relevantes: a los 88 Aston Vila llegó al gol con un cabezazo de Hause tras un tiro de esquina y en el tiempo adicionado por el árbitro Mark Dean sancionó un penal por mano del mismo autor del tanto del equipo de Birmingham.

Con Cristiano en cancha, su compatriota Fernández, un especialista en penales, se hizo cargo de la ejecución pero su derechazo se fue muy alto sobre el travesaño ante la alegría de Martínez, que realizó su clásico baile con movimiento pélvicos frente a la hinchada local.





En el Aston Vila ingresó el argentino Emiliano Buendía a los 78 en lugar de Daniel Ings.

