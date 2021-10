Búsqueda.

Roberto Ángel Espinosa de 73 años de edad, nacido en la provincia de La Pampa, oriundo de Marcos Paz, cuidad del árbol, salió de su casa en bici el viernes 18 de diciembre a las 21 hs y no volvió más. La última persona que lo vio fue un vecino, al salir por la calle Corrientes con dirección a Monteagudo. Vestía remera clara, un short gris y ojotas. En su cabeza una visera negra desgastada. Roberto es calvo, mide alrededor de 1,70 y pesa alrededor de 70 kg. Su domicilio es en el barrio Güemes de Marcos Paz con dirección en Corrientes 696.

Vivió toda su vida en esta ciudad, cualquiera que lo conoce sabe que es un hombre amable, respetuoso y tranquilo. Hoy son 10 meses y 12 días de su ausencia. El día sábado se dejó asentada su desaparición y se debió esperar las 48 hs correspondientes para llevar a cabo la denuncia.

El día domingo la familia recorrió todo Marcos Paz y alrededores a pie, en bicicletas, motos, y patrullas. El día lunes se llevó a cabo el primer rastrillaje con perros de rescate. El resultado del rastrillaje afirmó que Roberto camino 10 km hasta la ruta 1003 y km 45 y de ahí los perros pierden el rastro. Se hizo un rastrillaje a 10 km a la redonda con perros, dron, sin rastro alguno hasta el momento, nadie lo vio. A la par de estos movimientos se activo la búsqueda en las redes sociales, hablaron con periodistas de la zona y su búsqueda salió en los diarios web de “LA NACION”.

La siguiente semana hicieron un segundo rastrillaje hasta la zona 25 de junio pueblo cercano a la ruta 1.003. Siguieron trabajando en la investigación. Fueron tomadas declaraciones de la familia, vecinos y gente que lo conoce. A través de los testimonios se hizo rastrillaje en el domicilio de Roberto y vecinos. Buscaban rastros de sangre, nada nos llevó hasta él, de igual manera quedó asentado el resultado.

La policía informó que a partir de ese momento la búsqueda seria a raíz de alguna pista que surgiera a partir de las redes sociales. Cada vez que salía alguna pista como por ejemplo si a alguien le parecía haberlo visto se iba hasta el lugar. La familia fue a grandes lugares de Buenos Aires, la policía mandó patrulleros, la comisaria estuvo a disposición con móviles para trasladarnos. Dieron con el cuarto rastrillaje el cual se extendió del km 45 y la 1003, del este al oeste.

Después de que el resultado sea el mismo y no hallan señales de él, nos manifestaron que era hasta ahí donde el fiscal podía llegar, más no se podía hacer, era demasiado el movimiento de personal y herramientas, volverían a hacer un rastrillaje si aparecía una pista específica. Hasta el momento no se ha hecho otro rastrillaje. La causa sigue abierta, han tomado nuevas declaraciones a integrantes de la familia. Buscamos en hospitales de la provincia de Buenos Aires, también en geriátricos. La fiscalía supuestamente recibe una vez al mes informes de los hospitales con NN o desaparecidos. Hicieron una investigación en su cuenta de jubilación, nunca hubo movimiento alguno. Al mes de una intensa búsqueda donde nosotros como familiares buscamos desde el día a la noche por campos, barrios, localidades, llevamos a cabo una marcha pacífica pidiéndole al pueblo que nos ayude a encontrarlo.

Tuvo repercusión, cualquiera que escuchaba el nombre de Roberto sabia quien era y lo que había pasado, pero parecía que la tierra se lo había tragado porque jamás recibimos información rea. Cada vez que llamaban para decirnos que lo encontraron, que lo vieron corríamos con el corazón en las manos, pero jamás dábamos con él. El pecho se nos rompía cada vez más, una gran persona estaba afuera en ojotas, desabrigado, sin documentación ni dinero.

La policía siguió con la foto pegada en su patrulla, pero la búsqueda desistió. Nosotros no vamos a esperar que el tiempo siga pasando y Roberto quede cada vez más en el olvido. Por eso la familia confía en que el amor es más fuerte que cualquier otro sentimiento y a través del arte elegimos transformar nuestra sensación de incertidumbre, nuestra angustia e impotencia porque sabemos que el arte transforma, unifica y llega. Y hoy son las herramientas que tenemos. El festival “Yo te busco" surge con la intención de visibilizar su desaparición, llegar a él a través de la música.

El día sábado 30 de octubre a las 17 horas, estaremos en la plaza de Marcos Paz con la cara de Roberto Espinosa en nuestras pancartas, con bandas y mural en vivo entre otras actividades que acompañaran. Vamos a cerrar el festival cantando el “Himno de mi corazón” todos en una voz. Haremos una merienda para compartir entre todos. Y también habrá un espacio de recreación para que los niños dibujen como regalo para Roberto. También invitamos a todas las familias que han perdido a algún familiar, que no han vuelto a ver sus caras. Esta lucha por la aparición de Roberto nos encausa, porque a través de su búsqueda pudimos reunir a dos personas ancianas perdidas hace mucho tiempo, no sabían como volver a casa, desorientados nadie daba con ellos, y buscando a Roberto los ayudamos a unirse con sus familias.

Se invita a todas las personas a acompañarnos el sábado 30 de octubre en el escenario del paseo de los artesanos, a que disfruten de un número extenso de hermosos artistas, que nos vean, nos escuchen, pero sobre todo que dejen patente el rostro de Roberto Ángel Espinosa en sus ojos para que cada vez que salgan a hacer un trámite o hacer las compras lo busquen en cada persona que vean. Desde ya les agradecemos y los esperamos.

Carátula averiguación paradero UFI no. 3,dr Pedro Illanes

Fecha inicio de actuaciones 20/12/2020 IPP Nro. O9-00-016144-20/00

Atentamente familia de Roberto Ángel Espinosa

Noticias relacionadas