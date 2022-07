Ángel Di María y Paul Pogba en la Juventus. Foto: NA.

Ángel Di María, luego de ser presentado como flamante refuerzo en la Juventus, sumó sus primeras prácticas junto al plantel de la Vecchia Señora y deslumbró con algunos movimientos junto a su mejor amiga, la redonda.

Una gran incorporación para el entrenador Massimiliano Allegri que dialogó con el jugador de la Selección Argentina con el objetivo de obtener cercanía y demostrarle apoyo total al talentoso extremo proveniente del Paris Saint German, quien tiene en mente llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar.

Your browser does not support the video element.

"Cuando el mejor equipo de Italia se contacta con vos, no podes decirle que no", expresó Fideo con el entusiasmo de dar lo mejor de si en su nuevo equipo y demostrar las expectativas depositadas en su millonaria transferencia.

De cara a la pretemporada que tendrá por delante el equipo por Estados Unidos, Di María demostró en los primeros entrenamientos que la magia está intacta. Junto a otros grandes baluartes del fútbol mundial, Fideo se destacó en la práctica por un pase de rabona a Juan Guillermo Cuadrado y una exquisita definición de taco.

Los entrenamientos de la Vecchia Signora comenzaron el 4 de julio con aquellos jugadores que no estuvieron con sus seleccionados y se preparan para los compromisos ante Chivas de Guadalajara el 22 de julio en Las Vegas, luego en Dallas ante Barcelona para terminar su gira en Los Angeles el 30 de junio ante el Real Madrid.

Noticias relacionadas