En medio de los rumores de separación entre Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña, la actriz decidió publicar un video donde responde a los dichos y le contesta a quienes comenzaron a correr la voz.



La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram explicando la situación y respondiendo a Marcela Tauro, la periodista que aseguró que todo empezó cuando la actriz encontró un mensaje de Vicuña a Pampita.



"La China habría visto un mensaje que no le gustó. Ella habría pescado una conversación de Pampita y él. Una frase no le habría gustado: que extrañaba la vida familiar que tenían antes con ella", aseguró la panelista del ciclo de Jorge Rial y agregó: "Los vecinos de la zona dicen que las discusiones son bastante habituales".

"Les quiero contar cómo me siento, porque muchos me están preguntando cómo estoy. No iba a contestar porque era una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada con el género femenino, particularmente conmigo desde hace mucho tiempo", comenzó.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Y agregó: "Como se fue agrandando (el tema), la verdad es que no tenía ganas de callarme y muchos de mis seguidores me pidieron que hable. Antes, quizá, cuando era más chica, era más de esconderme o no decir nada, porque no sabía cómo manejarme. Pero ahora crecí, me siento más yo que nunca y digo 'por qué no hablar, si es mi personalidad'".

"Primero, tengo los vecinos más buena onda del mundo. Segundo, hace 2 años que no vivimos más en esa casa. Para que actualices la información", ironizó.

Y apuntó directamente contra Tauro: "Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tus versiones con respecto a las relaciones la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos... yo no soy así".

"No tengo que explicártelo a vos ni a nadie, pero no ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma, estoy en un muy buen momento, donde me siento bien y más grande", sintetizó.

Y concluyó, siempre con un notable tono irónico: "Marce, si te mando un mensajito y te llamo por teléfono, no se dice 'no tengo batería' y después no se atiende. En general me manejo así, he hablado con muchos periodistas a lo largo de estos años, y siempre me han atendido y he aclarado las cosas. Así que si te llamo o te escribo, atendeme y hablamos".