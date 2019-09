Pampita - Puli Demaria

La DJ Puli Demaria amiga de Pampita se reencontró en el programa de la modelo y superaron el episodio que las distanció pero sigue el malestar con la actriz.

El sábado 31, Puli Demaria decidió cerrar su cuenta de Instagram. Todo por culpa de una foto de la DJ (amiga de Pampita) con la China Suárez, la actual de Benjamín Vicuña, el ex de su mejor amiga.

Luego de que Puli reapareciera en Pampita Online, ciclo de Net TV en el que participa desde hace un par de años. Allí se vieron las caras, por primera vez ante las cámaras, la protagonista de este incómodo momento y la conductora, amigas desde hace más de 20 años.

Pampita comenzó diciendo: "Ella es la madrina de mi hijo Benicio", , como para demostrar el nivel de confianza que existe entre una y la otra. Y Puli siguió: “No tomé dimensión de lo que estaba pasando y me avisó una fan...En el momento de la foto estaba pasando música, vino la China y dijo 'foto'. Cuando estoy laburando no pienso con quien me saco una foto".

Luego de que la China subiera la imagen a Instagram, Puli comenzó a recibir todo tipo de insultos y comentarios en las redes. "Me re asusté de la violencia de la gente. Lo que escribí fue como un pedido de que paren, ese fue mi error", reconoce la DJ. Su mensaje dirigido a la China fue el disparador del escándalo.

"Yo te quiero pedir disculpas", repetía Puli, mortificada porque el episodio terminó involucrando a Pampita. "Me decían de todo: mala persona, traicionera, ¡paltera!", contó Demaria. En un momento de la improvisada entrevista, que se prolongó durante casi media hora, luego la DJ rompió en llanto.

"Yo la conozco hace 22 años, para mí Caro es Caro, no es Pampita. Entonces no mido. La China la veo como la mujer de Benja, y no es la China. Entonces ahora aprendo que si me piden una foto yo tengo que cuidarla a mi amiga, porque la terminé perjudicando a ella", se lamentó.

"A mí no me duele nada, estoy más allá del bien y del mal. Estoy en otra sintonía con todo. Y mis amigas son mis hermanas. Soy incondicional a ellas", le respondió la conductora.