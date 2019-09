Medio centenar de hinchas de River Plate fueron detenidos esta tarde en las inmediaciones del estadio de Lanús, antes del partido del primer equipo "millonario" ante Godoy Cruz por octavos de final de la Copa Argentina, por portación de armas blancas y de fuego, además de realizar amenazas a la dirigencia de su propio club a través de pasacalles.



Los 50 'barrabravas' tenían en su mayoría derecho de admisión y fueron detenidos por la Policía en colaboración con Aprevide, informaron fuentes de seguridad.



El domingo River recibirá a Vélez por la séptima fecha de la Superliga y hay preocupación en la dirigencia y los organismos de seguridad por el recrudecimiento de la interna de la barra entre las facciones que componen Los Borrachos del Tablón y la banda del Oeste. Por eso se reforzará la seguridad en los alrededores del estadio Monumental para tratar de prevenir posibles enfrentamientos.



El domingo será el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que trabajará en el Monumental. Además, habrá fuerzas del Ministerio de Seguridad de la Nación con el programa Tribuna Segura para impedir el acceso de los más de 700 barras con restricción de concurrencia.

"Se va a reforzar la seguridad y se va a trabajar mucho en inteligencia en todo lo que es información previa para evitar enfrentamientos y que los barras entren al estadio", le confirmó Guillemo Madero, director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos de la Nación.



Entre los elementos secuestrados hubo armas de fuego, armas blancas y alcohol. En principio los detenidos serían de la facción de Budge de la barra riverplatense.

Pero también en las inmediaciones de la cancha de Lanús aparecieron dos pasacalles con mensajes amenazantes contra la dirigencia.

Uno de esos carteles apuntaba a los altos precios de las entradas para el superclásico por Copa Libertadores del 1 de octubre en el Monumental y otro hacía referencia a la prohibición de la barra a ingresar al estadio en los últimos meses.