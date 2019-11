La China Suárez a mediados de agosto, protagonizó fuertes rumores de crisis con Benjamín Vicuña y el actor chileno incluso admitió el cimbronazo que logró superar la pareja.

Sin embargo, en los últimos días volvieron a aparecer las versiones de que la pareja no estaría atravesando su mejor momento.

Ahora, una publicación de la China a través de Instagram Stories volvió a llamar la atención sobre su relación con Vicuña.

La joven publicó el texto de Lucía Herazo llamado Amor propio, que dice: “Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme”.

¿Seguirán estando juntos?