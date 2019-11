El Puente de Londres en medio del operativo de alerta.

La policía británica abatió a tiros a un hombre en el Puente de Londres. La BBC dijo que hubo dos disparos. Videos y fotografías en Twitter mostraron varios autos policiales y autobuses en el puente armando operativo contra el atacante, así como un camión ocupando varios carriles.

"Estamos en las primera etapas de un incidente en el Puente de Londres", señaló la policía en un comunicado. Un portavoz dijo que "parece que alguien recibió disparos". El servicio de ambulancias de la ciudad dijo que tenía a personas trabajando en el lugar del suceso.

El Puente de Londres fue escenario de un ataque en junio de 2017, cuando tres militantes lanzaron una furgoneta contra varios peatones y después atacaron a la gente en la zona aledaña, acabando con la vida de ocho personas.

En un Twitter la Policía Metropolitana de Londres informó: " La policía fue llamada a la 1:58 p.m. por un apuñalamiento en un local cerca del Puente de Londres. Asistieron los servicios de emergencia, incluidos los oficiales del Met y @CityPolice. Un hombre ha sido detenido por la policía. Creemos que varias personas han resultado heridas. Seguiremos informando".

