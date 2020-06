Un lago creado por un meteorito en la India deslumbra a los científicos al volverse rosado

Meteorito en Brasil.

Un meteorito de grandes dimensiones cruzó por cielo nocturno de Brasil y terminó extinguiéndose a una altitud de 67 kilómetros, apenas un kilómetro encima de las ciudades de Nova Petrópolis, Canela y Gramado, al sur del territorio brasileño.

Así lo informó el Observatorio Espacial Heller y Jung, que captó en imágenes cómo el bólido (un tipo de meteorito de brillo muy intenso) cayó en la región de Hortensias, en un sector de las cordilleras del estado de Río Grande do Sul.

Según explicó el profesor Carlos Fernando Jung, el meteorito ingresó en la atmósfera terrestre a una latitud de 106,4 kilómetros y explotó a una latitud de 67,1, apenas a un kilómetro de las ciudades de Nova Petropolis, Canela y Gramado.

VIDEO REUTERS.

Ese estallido fue registrado por dos cámaras del observatorio, ubicado en Taquara, lo que permitió establecer que el fenómeno tenía una velocidad de 44,8 kilómetros por segundo.

"El impacto de la proximidad de Taquara a esta región (de montañas), produjo un brillo intenso cuando explotó", indicó el profesor, quien a la vez agregó: "Aunque estamos en el período de la lluvia de meteoros Liridas, el meteorito registrado no pertenece a esta lluvia. La lluvia original es la phi Ophiuchids que alcanzará su punto más alto el 11 de mayo".

