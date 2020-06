VIDEO: la policía de Bangladesh recurre al yoga para aliviar el estrés

Policías hacen yoga contra el estrés. REUTERS

Más de 200 policías de Bangladesh asistieron a una sesión de yoga, organizada por funcionarios que esperan que el yoga aumente la inmunidad y alivie el estrés de los oficiales.

Your browser does not support the video element.

VIDEO REUTERS.

La policía de Bangladesh recurre al yoga para aliviar el estrés y aumentar la inmunidad. Más de 200 oficiales asistieron a una sesión organizada por la fuerza policial de Dhaka para ayudar a mejorar la salud mental y física del escuadrón.

Planean mantener las clases para dar a los oficiales un impulso muy necesario

