Mirtha Legrand piensa volver a la televisión... desde su casa

Lo nuevo de Netflix: "El stand de los besos 2".

La película destinada al público adolescente llega con la continuación de la historia de amor entre Elle y Noah, y los problemas que que debieron atravesar para estar juntos, con nuevos personajes que ingresan a la trama.

“El Stand de los besos 2” es la secuela de una de las películas románticas con más éxito de la plataforma de Netflix protagonizada por Joey King y Jacob Elordi y dirigida por Vince Marcello.

Lo nuevo es una adaptación de la serie de libros homónima de la escritora británica Beth Reeckles, quien escribió la historia cuando tenía 15 años. Disponible en el streaming desde este viernes 24 de julio.

En la primera parte, los espectadores fueron testigos de los obstáculos que atravesaron Elle y Noah para estar juntos, pero en la segunda parte, su amor podría hacer frente a las nuevas dificultades. Además, se suman nuevos personajes.

La película romántica romántica “El Stand de los besos” llegó a Netflix en 2018 presentando a Elle Evans, una joven que abre una cabina de besos en su escuela secundaria porque nunca antes había sido besada. Allí conoce a su amor secreto, Noah Flynn, quien es el hermano mayor de su mejor amigo Lee por lo que debió elegir entre el amor y las reglas de la amistad.

Una escena de la nueva película.

En el final podía verse a Noah yéndose a estudiar a Harvard y Elle despidiéndolo en el aeropuerto. Para que la relación perdure, ambos tendrán que esforzarse por mantener una relación a distancia. ¿Lo conseguirán?

Trailer oficial de Netflix.

Esta segunda parte se enfoca en ese interrogante. también, se suman nuevos personajes que pueden afectar su vínculo: una compañera de universidad de Noah y un compañero de colegio de Elle.

Además, todo se complicará un poco más cuando Elle tenga que decidir a qué universidad ir, Berkeley en California, que siempre fue su sueño, o Harvard en Boston para poder estar cerca de Noah nuevamente.

Joey King volverá a interpretar su papel de Elle, una joven atrapada en un triángulo amoroso, Joel Courtney regresará como su mejor amigo Lee y Jacob Elordi como Noah. Molly Ringwald y Meganne Young también coprotagonizarán la película.

Por su ladoel reparto de “El stand de los besos 2” se completa con Maise Richardson-Sellers, Joel Courtney, Morne Visser, Molly Ringwald y Camila Wolfson.

