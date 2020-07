"Tripareja": la historia de Paula, Maite y Lucas que llevan una relación de a tres hace 3 años

Paula, Maite y Lucas, pareja de a tres.

Paula, Maite y Lucas son los protagonistas de esta historia. Los tres viven juntos hace tres años y se definen como una “trieja”: una pareja de a tres.

Los tres estuvieron dialogando con Ángel de Brito donde hablaron de la dinámica de su relación: “No hay obligación que lo que hagamos lo hagamos los tres juntos. La historia es así: Paula y Lucas eran pareja cuando ella habló de la posibilidad de abrir la relación y fue allí cuando conocieron a Maite.

“Todos saben, nos conocen. La presentación en sociedad fue en el casamiento del primo de Lu y conocimos a todos. En ningún momento sentí que me miren mal, ni ningún tipo de comentario ni prejuicio. Me sentí siempre súper bienvenida, me trataron como si me conocieran de siempre”, explicó Maite.

“Fue todo prueba y error”, indicó Paula sobre todo lo que sucedió durante dos años. En lo que respecta al tema de los celos, los tres coincidieron en que fue un proceso de desconstrucción y que ahora pudieron dejarlo atrás.

Lucas expresó que muchos le indican una “admiración” de la situación pero él señala que se trató de una necesidad por parte de su novia. “Me di cuenta que no podía suplir con que ella necesita. Yo no hice nada, solo dije sí en el momento indicado. Me encantaría decir que soy el macho de América pero no”, cerró.