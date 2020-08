Alberto Fernández escuchará sugerencias sobre la reforma judicial, NA.

El oficialismo aseguró tras el banderazo que están abiertos a sugerencias, mientras que el Presidente y su ministra de Justicia, Marcela Losardo coinciden en que no es el número de los miembros de la Corte Suprema lo que buscan modificar, sino su funcionamiento.

El proyecto, que comenzará a ser tratado por el Senado trajo polémica desde que fue anunciado en Casa Rosada. El primero en aclarar que no intentarán modificar el número de los integrantes del máximo órgano de Justicia en la Argentina fue Fernández. Lo siguió Losardo.

"Creo que la cuestión de la Corte no es el número. Yo coincido con la opinión del Presidente, no es el número lo que hay que cambiar de la Corte, sino analizar su funcionamiento", dijo la funcionaria a La Nación. "No habrá nombramiento de jueces a dedo, justamente la idea de esto es cortar con el juez amigo del poder", aclaró la ministra a La Nación para defender la propuesta.

La idea de la reforma está cubierta por un manto de sospecha sobre una supuesta autoría intelectual de la vicepresidenta atada a varios procesos judiciales, al igual que sus hijos. Losardo desmintió la versión y aseguró que el proyecto fue redactado "con el sello de Fernández". Sin embargo, admitió: "seguramente el Presidente lo conversó con Cristina Kirchner".

La senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se tratará la reforma, indicó que en el oficialismo están "abiertos" a escuchar a distintos sectores y ver "si hay alguna cuestión que tenga que ver con mejorar el proyecto". En ese sentido indicó que le pidió al jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, una "propuesta de expositores que su bloque quiera invitar".

La senadora sostuvo que "es importante que se puedan expresar las asociaciones de abogados, el órgano que representa a todas las Cortes provinciales, también representantes del sector académico" y que espera "ver la lista de expositores que plantea la oposición" para las audiencias, al tiempo que agregó: "Estamos abiertos".

El debate comenzará el martes

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales se reunirán a partir de las 16:00 por videoconferencia para escuchar la exposición de Losardo sobre el proyecto de ley que ingresó la semana pasada al Congreso.

El Frente de Todos, que goza de una holgada mayoría en el Senado, confía en poder avanzar hacia la aprobación del proyecto en pocas semanas, pero se espera un debate intenso con Juntos por el Cambio, que ya adelantó su rechazo cerrado a la iniciativa.

Las comisiones donde se discutirá la iniciativa están presididas por dos referentes del kirchnerismo como son María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrilli, e integradas por pesos pesados de las dos bancadas más grandes.

A figuras del Frente de Todos como Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Adolfo Rodríguez Saá se suman referentes de peso de Juntos por el Cambio como Luis Naidenoff (jefe del interbloque), Laura Rodríguez Machado y Silvia Elías de Pérez, por lo que la discusión será dura.