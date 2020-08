Manifestantes que se oponen a la reforma judicial impulsada por el oficialismo, Agencia NA.

Un nutrido grupo de manifestantes se concentraba esta tarde en las inmediaciones del Congreso con banderas argentinas para rechazar el proyecto de reforma judicial que se discute en la Cámara de Senadores.

Los participantes habían organizado una vigilia en el Parlamento a la espera del debate, que comenzó este jueves pasadas las 14:30.

En horas del mediodía se llevó adelante un "banderazo" y los manifestantes tenían previsto quedarse en la zona hasta el final del debate.

La Cámara alta tratará en primer lugar dos proyectos de resolución para dejar sin efecto dos nombramientos de vocales titulares y suplentes en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa y la habitual autorización para la salida y entrada de tropas para ejercicios militares.

Seguidamente se tratará el proyecto sobre la reforma, con un debate que tiene a 41 senadores anotados para hablar, por lo que se estima que dure de aproximadamente ocho horas antes de la votación.

El interbloque de Juntos por el Cambio votará en contra con el argumento de que el proyecto busca "impunidad" para la vicepresidenta y ex funcionarios de su pasada gestión, además de considerar que "no es un tema prioritario en medio de la pandemia".

No obstante, el Frente de Todos tiene mayoría suficiente para aprobar el proyecto, que según afirman fortalecerá a la justicia federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias y agilizará el cambio del sistema iniquisitivo al acusatorio, donde las investigaciones recaen en los fiscales y ya no en los jueces.