Emma Stone como Cruella.

La espera terminó y los fanáticos ya pueden disfrutar de un increíble adelanto de la nueva película de Disney: "Cruella" que tiene a la ganadora del Oscar, Emma Stone, como su protagonista. La película se estrenará el próximo 28 de mayo e irá por Disney+.

Ambientada en la década de 1970 en Londres, la diseñadora de moda Cruella de Vil se obsesiona con las pieles de los perros, especialmente los dálmatas hasta que se convierte en una leyenda despiadada y aterradora.

La película mostrará la juventud de una de las villanas más famosas de Disney: Cruella de Vil. Antes de ser conocida así, el personaje que interpreta Stone llevaba por nombre Estella. La vida de esta estafadora cambia cuando la Baronesa, la directora de una prestigiosa firma de moda, se fija en la protagonista y decide apostar por ella para convertirla en una incipiente diseñadora de moda.

En enero de 2021 se anunció que el estreno en cines de la película se canceló debido a la pandemia de COVID-19, siendo programada para estrenarse en la plataforma Disney+, en la fecha ya planeada.

Además de Stone, la película se completa con Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Jamie Demetriou y Mark Strong. Sobre estas líneas, no te pierdas el tráiler.