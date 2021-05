El beso del príncipe en Blancanieves criticado.

En la tradicional película surge una escena donde el beso que le dio el príncipe a Blancanieves la despertó y la devolvió a la vida. Esto despertó la pregunta de algunos críticos: ¿era lo que deseaba la joven, en ese momento, en estado inconsciente?. El debate inició en las redes dos periodistas por el supuesto beso no consensuado entre una de las “princesas” y su romántico caballero.

El parque temático reabrió sus puertas el último fin de semana tras un largo cierre por la pandemia de coronavirus. El paseo dedicado a aquel personaje fue completamente renovado para que los visitantes puedan caminar por las escenografías de la película y el recorrido, que antes terminaba con la muerte de la Reina Malvada, finaliza ahora con el beso del príncipe que le devuelve la vida a Blancanieves después de la mortal mordida a la manzana envenenada.

Para la nueva atracción, se adoptó el mismo epílogo de la clásica película animada de 1937, ganadora del premio Oscar: se trata del "beso del amor eterno" del príncipe que permite liberar a Blancanieves del hechizo, ahora cuestionado por no haber sido "consensuado".

"Blancanieves está dormida y, por lo tanto, el beso no fue consensuado", fue la polémica lanzada online por dos periodistas de SFGate que revisaron una de las atracciones más antiguas del parque que inauguró el propio Walt Disney en 1955.

Uno de los periodistas en el San Francisco Chronicle dice: "No puede ser un beso de amor verdadero si solo una persona, en este caso el príncipe, sabe lo que está pasando...¿No estamos ya de acuerdo en que el tema del consenso en los primeros filmes de Disney es un aspecto problemático? ¿Y que enseñar a los niños que besar a una persona, si ambos no están de acuerdo, no está bien?".