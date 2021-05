Emiliano Buendía, con el trofeo de la Championship, Reuters

Lionel Scaloni presentó la lista de convocados del exterior para las próximas fechas de Eliminatorias.

La Selección Argentina debe disputar el 3 de junio como local su partido ante Chile y el 8 del mismo mes, enfrentará a Colombia como visitante. Dentro de la convocatoria aparecieron nuevas caras. Entre ellas, hay que destacar la aparición de Emiliano Buendía. El jugador de 24 años que declaró ser hincha de River, pero que nunca pisó un terreno de juego del fútbol argentino, podrá concretar uno de sus sueños.

"Defender la camiseta de Argentina fue una de las cosas más lindas que me pasaron. También fue un orgullo jugar en los juveniles de España, país al que llegué de chiquito y que tanto a mí como a mi familia nos permitió crecer, empezando de cero. Fue lindo, pero con la camiseta Argentina representó un plus. Cuando Humberto Grondona (DT de aquel Sub 20) me llamó y me dijo que quería contar conmigo, no lo pensé dos veces, tenía decidido elegir a la Argentina en el caso de que me tuvieran en cuenta", declaró en una entrevista que realizó La Nación en 2019.

Buendía partió de Argentina con tan sólo 11 años. Su paradero fue nada más ni nada menos que Real Madrid. Allí estuvo presente durante dos temporadas, para luego arribar a Getafe, club con el que debutó en primera en 2015. Él cuenta que en un enfrentamiento ante Barcelona, un tal Leo Messi se le acercó en el entretiempo y le preguntó: "¿Qué querés hacer? ¿Querés jugar para España o para Argentina?", a lo que rápidamente le contestó: "Por supuesto que quiero jugar para Argentina. Quiero jugar con vos, es un sueño".

Seis años más tarde y con una temporada maravillosa junto a Norwich City en el Championship inglés, donde fue elegido como el mejor jugador del certamen, su sueño se hace realidad: "siempre jugué más de enganche, detrás del 9. Me gusta estar en contacto con la pelota y asociarme. Profesionalmente jugué más volcado a la banda, con recorrido y ayuda defensiva. Pero en cuanto el equipo tiene la pelota intento ir por el medio, participar del juego y dar asistencias. Soy un futbolista de contextura más bien chica, tuve que hacer una buena preparación física para adaptarme al ritmo de los 90 minutos de las 46 fechas del ascenso inglés".

Para subir el escalón y decir presente en la próxima edición de la Premier League, Emi disputó 39 de los 46 cotejos. Aportó 15 gritos de gol y abrochó 16 asistencias. Pfff... ¿Será temporada que lo metió de lleno en la retina de Lionel Scaloni? No lo sabemos, quizás lo venía siguiendo desde hace un tiempo. Lo cierto es que el marplatense cumplirá con la palabra que alguna vez cruzó con Messi en Camp Nou. Vestirá la albiceleste de la Selección Argentina.