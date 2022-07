China Suárez, actriz. Foto: NA.

En medio de un gran momento personal, la China Suárez se animó a dar un gran salto profesional y presentó Lo que dicen de mí, su primer tema como cantante solista, a través de Star+. Y de la mano del lanzamiento, tan esperado por sus fanáticos, la artista de 30 años compartió un breve descargo en el que dio detalles de la situación que la empujó a escribir esta canción, en la que expresa sus sentimientos ante la exposición que tiene en los medios.

"La escribí en medio de un ataque. Estaba en un muy mal día, porque no sé qué estaban diciendo. no me acuerdo. Estaba triste y de ahí nace esta canción", explicó en referencia al escándalo que se desató cuando Wanda Nara hizo público su affaire con Mauro Icardi. "En otro momento, ni siquiera hubiera hablado de esto, que lo tenía muy tapado, muy oculto. No quería iluminar el problema, pero lo acepté y ya sé que es parte de mi vida y que está ahí. Nace de las ganas de hablar y de convertir algo que me pasa en mi vida en algo artístico", añadió.

"Soy muy vulnerable"

Además, aseguró que más allá de que se la ve como una mujer con una "personalidad avasallante", es muy vulnerable y estar en boca de todos le afecta. "A veces pienso que puedo con todo y la verdad es que puedo, porque siento que tengo personalidad y tengo los pies sobre la tierra. Mira a mi alrededor y veo a mis hijos que tienen salud o a mis amigos que me quieren y sé que eso es lo importante. Pero, a veces, me cuesta entender la maldad y el ensañamiento o la gente que está muy preocupada con lo que hace el otro con su vida", precisó.

Por otra parte, hizo hincapié en que la música fue una excusa para poner en palabras lo que estaba sintiendo en su peor momento mediático, pero que espera hacer canciones más alegres en el futuro, donde espera poder cantar junto a Lali, su gran amiga, o Alejandro Sanz, uno de sus ídolos. "Lo que más me emociona es estar empezando y eso mismo que me emociona es lo que más miedo me da. Me da miedo hacer algo nuevo después de mucho tiempo, pero el que no arriesga no gana", reconoció.

