China Suárez y Rusherking. Foto: NA.

A pocas semanas de haber confirmado su romance, la China Suárez y Rusherking se muestran inseparables. No solo se acompañan en sus respectivas carreras artísticas, sino que después de disfrutar de algunos viajes solos, los jóvenes emprendieron unas vacaciones familiares a Disney, acompañados por los hijos de la actriz: Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los chicos que tuvo con Benjamín Vicuña.

Los cinco fueron vistos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes 18 por la noche, y tras realizar el check-in, subieron al avión con destino a Orlando, Florida. Allí, no solo disfrutarán de las atracciones que el famoso parque de diversiones tiene para grandes y chicos, sino que festejaran el cumpleaños numero 9 de Rufina, quien sopló las velitas en Buenos Aires, pero podrá continuar con las celebraciones junto a los personajes de la compañía del ratón Mickey.

A fines de julio, Eugenia y Thomas así son sus nombres de nacimiento- tuvieron su primera escapada romántica a Cancún, México, donde disfrutaron de unos días de descanso en las playas paradisíacas. Y días más tarde, cambiaron la arena y el mar por la nieve de Bariloche, donde compartieron unos días de diversión con amigos.

El romance

Si bien en los comienzos de su relación, la China había compartido en sus redes varios mensajes en respuesta a las críticas que había recibido por salir con el cantante, 9 años menor, el paso de los días hizo que se tomara los comentarios con humor. "Los memes que me hacen con Thomi, nos cag... de risa. ‘Qué grande que está Amancio’, me dijeron el otro día...", reveló en una entrevista, en referencia a las comparaciones entre su novio y su hijo.

"La gente es muy creativa... De esas cosas me río. Cuando no es con maldad, me la banco", explicó la artista que acaba de hacer su debut como cantante solista con Lo que dicen de mí, un tema que compuso en su peor momento a nivel mediático. "La escribí en medio de un ataque. Estaba en un muy mal día, porque no sé qué estaban diciendo. no me acuerdo. Estaba triste y de ahí nace esta canción", explicó en referencia al escándalo que se desató cuando Wanda Nara hizo público su affaire con Mauro Icardi.

"En otro momento, ni siquiera hubiera hablado de esto, que lo tenía muy tapado, muy oculto. No quería iluminar el problema, pero lo acepté y ya sé que es parte de mi vida y que está ahí. Nace de las ganas de hablar y de convertir algo que me pasa en mi vida en algo artístico", añadió.

