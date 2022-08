Mirtha Legrand emocionada con su vuelta a la TV. Foto: Storylab.

Se acabó la espera: Mirtha Legrand ya firmó el contrato para volver a la televisión. “Llegó el día”, aseguró la artista muy emocionada por la noticia. Luego de una larga espera, vuelve a la pantalla chica tras un largo período de pandemia.

Además de confirmar que conducirá los sábados a la noche y su nieta Juana Viale los domingos al mediodía, Mirtha confesó que sintió mucho amor por parte de la gente: “Me siento muy querida en mi país, lo que ha pasado estos años ha sido impresionante. Espero que eso se refleje en el rating”.

Mirtha Legrand, emocionada tras su vuelta a la TV. Video: El Trece.

En charla con la periodista Alejandra Peñalva, Legrand comentó que siempre se mantiene informada sobre lo que pasa en la actualidad: “Leo dos diarios todas las mañanas y veo televisión. “Me gusta trabajar, ocupar mi mente, mi cerebro, investigar, leer, saber. Me gustan mis invitados, aunque algunos a veces se enojen”, confesó la diva.

Detalles del encuentro entre Mirtha, Juana y Suar

Respecto a la negociación, la diva contó: "Costó la negociación... Soy exigente. Fui a una comida, volví a las 12, me despertaba... Me levanté tempranísimo. Voy a dormir una siesta porque a la noche me voy al Colón", aseguró.

Juana acotó que la noche anterior había estado muy nerviosa: "A las 22.30 estaba en casa. Me desperté a las 2.30 pensando que me había quedado dormida. Me desperté a las 4. Estaba muy nerviosa".

Por su parte, Suár expresó que: "Estamos muy felices de tenerlas a las dos. A la edad de MIrtha que se siga hablando de la vuelta de una figura después de tantos años... No lo vi nunca".

En conclusión, todo cerró en muy buenos términos, y Mirtha junto a Juana volverán juntas a la televisión, como se supo desde un principio.

