Lali Espósito sigue de gira con "Disciplica Tour" y este fin de semana llegó a Montevideo, Uruguay, donde su amiga la China Suárez está pasando unos días de descanso. La actriz aprovechó la llegada de Lali y la fue a ver junto a sus hijos.

Suárez se instaló en Uruguay por proyectos laborales, que la tendrán viviendo todo el verano en ese país.

Mientas tanto, Lali se enfrentó un show algo complicado dado que no estaba bien de salud. Todo sumado a que sus bailarines y estilistas llegaron sobre la hora por problemas de transporte y -para colmo- se cortó la luz en medio del show.

Pero pese a estos problemas, el espectáculo fue brillante y fue muy elogiado por la China y sus hijos. Suárez no solo alentaba desde la tribuna, también se subió al escenario y apartir de allí, todo fue diferente.

La escena no podía haber sido más hot: se abrazaron como "koala" y se dieron un beso que prendió fuego el lugar y enloqueció a todos.

Lali se hizo la desentendida y dijo, muy feliz: “Me ligué un beso de la China”.

Lali a los besos con la China Suárez. Video: Tiktok/laliteam0

Virales al instante

En pocas horas, sus nombres fueron tendencia en todas las redes sociales y su "chape" hizo colpsar internet.

Los usuarios más nostálgicos compararon lo que pasó sobre escenario con las escenas que se daban en la época de Casi Ángeles. Otros, en cambio, celebraron que aún la amistad entre ellas siga intacta después de tantos años y diversos caminos recorridos.

Finalmente, otros destacaron a Rufina Cabré -casi pre adolescente-, celebrando la amistad entre su mamá y y su admirada Lali.

