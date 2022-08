Pampita. Foto: NA.

Pampita es una figura muy querida en el mundo del espectáculo y cuando habla, abre muchas puertas que sorprenden a todos. Esta vez no fue la excepción.

Invitada a LAM, programa de Ángel de Brito, fue consultada sobre la posibilidad de integrarse en la política, de la vuelta de "El Hotel de los Famosos" y la tercera temporada de su serie.

Cuando respondió sobre su futuro en la política, dijo que estuvo presente en muchos eventos y colectas de la fundación de su esposo, Roberto García Moritán, quien ocupa un gran cargo en la política.

"Es un mundo difícil donde tenés que ser intachable en todo sentido. Es distinto venir del espectáculo y meterte en política. Tenés que tomártelo con mucho respeto y mucha seguridad. Hay que dejar todo de lado, para hacer eso bien. Yo todavía en esto quiero estar un tiempo más", señaló la conductora.

Aunque prefiere estar un tiempo más en la televisión, no descartó estar en algún momento con su esposo: "No sé por dónde me llevarán los caminos de la vida. Estoy aprendiendo, me da admiración que Robert lo haga porque es difícil. Hay poca gente que tenga tanta libertad y compromiso...Admiro el tiempo que le dedica", continuó.

Sobre el trabajo de Moritán en la legislatura, contó: "No quiero estar preparada para nada sucio sino para lo mejor. No espero menos que eso y sé que su compromiso es real".

Sobre el futuro de su serie y el reality

Pampita confirmó que las grabaciones de la próxima temporada de "El Hotel de los Famosos" serán en los próximos meses. Se espera que esté lista para mediadios de enero.

La tercera temporada de su serie se grabará en febrero cuando se vaya de vacaciones con su familia. No dio más detalles sobreel tema.

Pampita y Roberto están juntos desde mediados del año 2019. El 22 de julio del 2021 la pareja confirmó el nacimiento de Ana, su primera hija, y de esta manera sellaron su amor de una manera única.

