Debate Presidencial 2019, Reuters

Los seis candidatos presidenciales participan del primer debate obligatorio en la ciudad de Santa Fe donde el presidente Mauricio Macri intentará quedar mejor parado para ver si puede seguir esperanzado en forzar un balotaje.

El Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) es el escenario del encuentro que tiene como protagonistas a Macri como candidato de Juntos por el Cambio; a José Luis Espert, de Unite; Juan José Gómez Centurión, del Frente Nos; Roberto Lavagna, de Consenso Federal; Alberto Fernández y al postulante del Frente de Izquierda- Unidad, Nicolás del Caño.

Con los periodistas María Laura Santillán, Rodolfo Barilli Gisela Vallone y Guillermo Andino como moderadores, esta primera instancia tiene a los aspirantes a la Casa Rosada debatiendo sobre cuatro temas: Relaciones Internacionales; Economía y Finanzas; Derechos Humanos, Diversidad y Género; y Educación y Salud.

INICIO DEL DEBATE:

El debate comenzó con la presentación de los candidatos. El primer lugar fue para el presidente Mauricio Macri que comenzó diciendo: "Gracias al esfuerzo de los argentinos en estos años hemos resuelto problemas que arrastramos hace décadas. Pero también sabemos que hay otros problemas que todavía no resolvimos. Hoy estoy acá para pedirles que sigamos trabajando juntos para lograr estos cambios que faltan. Salvando las distancia, en la ciudad de Buenos Aires con más tiempo logramos hasta lo que parecía imposible y lo mismo vamos a lograr a nivel nacional. Trabajando con los valores correctos como la verdad, la decencia, el diálogo y el respeto todo se puede".

Luego fue el turno de Alberto Fernández: “Hace cuatro años hubo otro debate, en ese otro debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad; el que mintió es el presidente, que quiere volver a ser presidente. “Yo vengo a decir la verdad”, agregó.

Por su parte, Roberto Lavagna señaló que "los argentinos somos conscientes que vivimos una complicada situación social, pero vamos a salir, en la medida que pongamos el hombro" para recuperar la economía y superar la grieta política.

En tanto, Gómez Centurión recordó su participación en la guerra de Malvinas. Habló en contra del aborto y el adoctrinamiento de los niños.

José Luis Espert comenzó con la crítica de que “algunos de los presentes” hicieron lo posible para que no forme parte de las elecciones.

Nicolás del Caño, el candidato del Frente de Izquierda dijo que la herencia que dejará el Gobierno es “un desastre”, con “endeudamiento y jubilaciones por el piso”.

Primer tema: Relaciones internacionales



El primer eje temático fue Relaciones Internacionales. En este tópico, Alberto Fernández planteó entrar en el mundo “dignamente” y “de pie”.

Además se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: “No le tengo miedo a la apertura, no voy a permitir que la apertura se lleve puesto a la industria y el trabajo”.

También dijo que el gobierno de Macri “se olvidó la soberanía sobre las Islas Malvinas; En memoria de esos soldados, acá hay uno de ellos (en relación a Gómez Centurión), me voy a ocupar de que las cosas sean distintas".

Nicolás Del Caño fue quien habló en segundo lugar y comenzó saludando al pueblo de Ecuador. Aseguró que con su levantamiento contra el gobierno de Lenín Moreno “está dando un ejemplo de dignidad y de lucha”."La desigualdad entre ricos y pobres es cada vez más brutal, de ese lugar es de donde salen los Trump, los Bolsonaro".

Por su parte, el presidente Mauricio Macri señaló: “Cuando llegamos la Argentina era uno de los países más cerrados del mundo. Personalmente me dediqué a establecer una relación de confianza con los líderes del mundo”.

José Luis Espert, denunció en su turno que el Gobierno “usó las relaciones exteriores como vidriera para los presidentes y reyes cool”. “Sin dudas que las Malvinas son argentinas, hace más de 180 años que el Reino Unido las ha usurpado, hace 40 años perdimos una guerra, la manera realista de recuperarla es hacer cambios de fondo, que Argentina tenga los niveles de vida del reino unido”, expresó.

“No es cierto que las exportaciones estén creciendo. Salvo en commodities no hemos progresado y eso refleja el bajo nivel de actividad económica", replicó Lavagna a una de las definiciones económicas de Macri.

En términos generales, todos los candidatos se mostraron cómodos en el primer tópico aunque Gómez Centurión tuvo algunos problemas con los límites de tiempo e incluso se quejó de no ver el reloj con el tiempo restante.

Segundo tema: Economía y Finanzas

En este eje, fue el presidente Mauricio Macri quien recibió mayores críticas: “Entérese Presidente, cuando termine su mandato va a dejar 5 millones de nuevos pobres”, disparó Alberto Fernández.

En ese marco, el candidato de Juntos por el Cambio reconoció que pensó que “iba a ser más simple ordenar la economía”, pero replicó: “Me sorprende que Alberto Fernánez diga que yo destruí la economía cuando hace muy poco dijo que la ex presidenta Cristina Kirchner la destruyó; dijo cosas peores, que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó; digamos la verdad”.

Luego, Nicolás Del Caño planteó que Macri no hizo “este desastre solo” y subrayó que hubo diputados y gobernadores que hoy integran el Frente de Todos que votaron a favor de la reforma previsional que impulsó el gobierno.

Por su parte, Gómez Centurión dijo que “hay que achicar el gasto fiscal y publico. Ministerios, secretarias, subsecretarias, asesores del poder ejecutivo y legislativo. Con esta austeridad se va a poder bajar impuestos, de los 163 impuestos pretendemos que haya 20 impuestos”.

Espert dijo a su turno que: "La Argentina es un país raro, extraño. Tiene un sistema que destruye a la gente que está dentro del país, donde también hay ganadores. Ellos son parte del problema de nuestra decadencia, estoy hablando de los empresarios prebendarios, que nos meten el verso de que sin una economía que no compita con el mundo no se puede desarrollar una industria de origen nacional".

"No es cierto que las exportaciones estén subiendo y mucho menos que la participación de las empresas medianas y pequeñas haya subido. De 2005 hasta ahora ha disminuido la cantidad de empresas exportadoras. Eso refleja el bajo nivel de actividad económica de la Argentina", expresó Lavagna.

