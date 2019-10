Los seis candidatos que compiten por la Presidencia participarán esta noche del segundo debate presidencial de cara a los comicios del 27 de octubre, que tendrá lugar en Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y que abordará temas como seguridad, empleo y calidad institucional.



Alberto Fernández llegó a las 20:20 mientras que Mauricio Macri se retrasó y llegó casi 20:30 por el caos de tránsito producto del fuerte operativo policial montando para el debate.



Fernández viajó desde su casa de Puerto Madero y Macri salió minutos antes de las 20:00 de la residencia presidencial de Olivos.



Por el estado del tránsito, el mandatario tuvo que regresar a la quinta presidencial para tomar otro camino hacia el debate.

Your browser does not support the video element.

La cita comenzará a las 21 en el aula magna de la mencionada casa de altos estudios y estarán presentes Alberto Fernández (Frente de Todos), Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás Del Caño (FIT), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) y José Luis Espert (Unite).

Noticias relacionadas



Desde varias horas antes del inicio del debate, la zona de la Facultad de Derecho fue blindada con un amplio operativo de seguridad que incluyó un fuerte vallado, efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad, Gendarmería y Prefectura.



Además, se apostaron efectivos en los techos del edificio para garantizar la seguridad.

Todos los invitados y la prense acreditada deben sortear un exhaustivo control de seguridad antes de poder ingresar al edificio ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta.

Luego del debate de la semana pasada en Santa Fe, esta vez los candidatos abordarán otros cuatro temas de discusión: Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad institucional y Rol del Estado; Desarrollo social, Ambiente y Vivienda; Seguridad.