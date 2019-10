Segundo debate presidencial, AGENCIA NA

Los seis candidatos que compiten por la Presidencia participaron del segundo debate presidencial de cara a los comicios del 27 de octubre, que tuvo lugar en Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y que abordó temas como seguridad, empleo y calidad institucional.



La cita comenzó a las 21 en el aula magna de la mencionada casa de altos estudios y estuvieron presentes Alberto Fernández (Frente de Todos), Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás Del Caño (FIT), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) y José Luis Espert (Unite).

INICIO DEL DEBATE:

Con el turno del presidente Mauricio Macri en la palabra, comenzó el segundo debate obligatorio de candidatos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Mauricio Macri, que va por la reelección afirmó en el debate de postulantes en la Facultad de Derechos de la UBA que las elecciones del domingo 27 "no son solo para presidente sino para elegir qué tipo de país queremos y en qué sociedad queremos vivir".

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, le respondió al mandatario nacional por las críticas al "dedo acusador", y consideró que su índice "solo marca errores e inconductas".

"Le dedicaron mucho tiempo a mi índice, que solo marca errores y señala inconductas. Serían bueno que nos ocupemos del índice de pobreza y de inflación", subrayó el postulante del peronismo.

Fernández se expresó así en los primeros 45 segundos de presentación de los candidatos, en el segundo debate en la Facultad de Derecho de la UBA.

En su turno de presentación, Macri afirmó: "Yo no cambio para acomodarme, y tengo un compañero de fórmula (Miguel Ángel Pichetto) que da la cara".

El candidato a Presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó, al igual que la semana pasada, que "los errores que no se reconocen son errores que se repiten", y culpó a los otros candidatos de empeñarse en "sacar de la discusión los temas centrales", al iniciar su participación en el debate presidencial que se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA, previo a las elecciones del domingo próximo.

El candidato a presidente del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, dijo que no va a ser "políticamente correcto" si es jefe de Estado, sino que tiene "propuestas para rescatar a la Argentina del fracaso", en su presentación en el debate presidencial .

TEMA 1: SEGURIDAD

El presidente Mauricio Macri y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio lanzó duras críticas al anterior gobierno kirchnerista y lo acusó, entre otras cosas, de promover el narcrotráfico y "encubrir a los responsables del atentado a la AMIA".

El candidato a Presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, al referirse a su política de seguridad, que "ni el gatillo facil ni la mano dura, ni tampoco la mano fofa para defender la seguridad de nuestras familias", luego de superar una suerte de vahído de varios segundos, en los que pareció desconcentrarse y quedó en silencio.



El candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, dijo que "la seguridad se ha convertido en verdadero flagelo" para los argentinos y llamó a "desterrar el concepto del garantismo" y ponerse "del lado de la víctima", en el segundo debate presidencial, en la Universidad de Buenos Aires.

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se cruzó esta noche con el mandatario Mauricio Macri y expresó que "gracias a Dios" no se parece "en nada" al jefe de Estado, a la vez que pidió abordar el tema del combate a la droga "con menos marketing y más seriedad".



Alberto Fernández, sostuvo esta noche en una interpelación al Presidente Mauricio Macri que "el año pasado hubo 3.262 personas asesinadas", razón por la que "no creo que sus familias se hayan sentido protegidas por usted".

El candidato presidencial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nicolás del Caño, propuso hoy crear una "comisión investigadora independiente" para investigar casos de violencia institucional, y planteó que la conformen "víctimas de familiares, organismos de derechos humanos y otros sectores".



El candidato a presidente del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, aseguró que en Argentina "se produce cada vez más droga" y que la "guerra" contra el narcotráfico "hay que ganarla caiga quien caiga", al hablar en el bloque Seguridad del segundo debate presidencial.

TEMA 2: EMPLEO, PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

El segundo tema del debate desarrollado en la Facultad de Derecho se basó en la economía: los candidatos se expresaron sobre Empleo, Producción e Infraestructura.

El candidato presindencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, manifestó su preocupación por los riesgos de excesos de las fuerzas de seguridad, aunque al mismo tiempo prometió que, en caso de ganar en las elecciones del domingo próximo, promoverá el "reconocimiento de la sociedad" a las fuerzas de seguridad cuando éstas cumplan sus tareas de acuerdo a la ley.

El economista José Luis Espert calificó a la corporación sindical como una “cofradía feudal”. Además, pidió eliminar la indemnización por despido y crear un subsidio por desempleo. “Los impuestos al trabajo son los más altos del mundo. Así es difícil que haya trabajadores en blanco”, añadió.

El candidato del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, dijo que "hay que terminar de disfrazar el desempleo con planes sociales”. Por otro lado, dijo: “Nosotros queremos incorporar más de un millón de trabajadores al universo laboral"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que el mandatario Mauricio Macri "uberizó la economía", en referencia al modelo de transporte informal, a través de un "sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierda derechos".

"El trabajo en blanco es la mejor garantía de paz social. La economía no para de caer. En los tiempo de Macri se cerraron 43 pymes por día. Proponemos que las pymes dejen de pagar tarifas dolarizadas, que solo benefician a los amigos del Presidente", dijo el ex jefe de Gabinete.

El presidente Mauricio Macri y candidato a la reelección admitió que "creamos un millón de empleos, aunque muchos de ellos informales" pero "vamos a seguir trabajando en las mesas de productividad, como Vaca Muerta", para generar puestos laborales en blanco.

Por último, el candidatos del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, aseguró que "los pronósticos de la crisis, lo dicen todos, va a empeorar. El Frente Izquierda propone reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados".

TEMA 3: FEDERALISMO, CALIDAD INSTITUCIONAL Y ROL DEL ESTADO

El tercer tema del segundo debate presidencial se trató de Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado y los seis candidatos expresaron sus propuestas y posturas.



José Luis Espert inició la tercera exposición sobre Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado y dijo: “La vamos a eliminar. Que las provincias financien sus gastos propios con recursos propios”. Además, amplió que “Argentina es un país enfermo. Si no estamos dispuestos a pagar los costos de cambiar, la decadencia no va a parar”





El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se comprometió a "terminar con los empresarios que llegan al gobierno y desde allí hacen negocios para sus empresas", a la vez que aseguró que, en caso de ganar las elecciones, impulsará un "país federal que permita que el que nace en cualquier latitud pueda crecer, desarrollarse y trabajar en el mismo lugar donde ha nacido".





El presidente Mauricio Macri, candidato a la reelección, acusó al kirchnerismo de blandir la idea de "federalismo" después de "prepotear con el látigo y la chequera a propios y ajenos".

Por su parte, Roberto Lavagna expresó sus ideas y dijo: “Todo en condiciones absolutamente deficientes. Esto exige un replanteo territorial del país y en eso hemos estado trabajando para cambiar alguno de los estímulos que hoy atrae a todo el mundo a estos conglomerados”.

En cuanto al candidato del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, dijo: "Vimos como se tiran acusaciones de los dos lados. Funcionarios del gobierno anterior no niegan la corrupción. Pero Macri tampoco es transparente. Este gobierno se jacta de democrático, pero mandaron una ley de reforma previsional para robarle a los jubilados. El broche de oro fue el pacto con el FMI".

Por último, el candidato a presidente del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, dijo que los "políticos corruptos deben estar inhabilitados de por vida y no pueden ir al Congreso para usar fueros", en el bloque Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado del segundo debate presidencial.

TEMA 4: DESARROLLO SOCIAL, AMBIENTE Y VIVIENDA

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró esta noche que el mandatario Mauricio Macri "parece que se acordó del problema de la vivienda en estos últimos cinco minutos", porque, indicó, "el presupuesto de vivienda desde 2015 hasta hoy se redujo sensiblemente".

Durante el bloque de "Desarrollo social, ambiente y vivienda" del debate presidencial que se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA, Fernández expresó también que "los créditos Procrear se redujeron un 81%" y "los créditos UVA iban a ser una solución y hoy son un drama para miles de familias".

Dicha respuesta llegó luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara a los tenedores de créditos UVA para vivienda que las cuotas se van a actualizar desde el 1ro. de enero por evolución de salarios y no por inflación.

Por su parte, el candidato a presidente Nicolás Del Caño llamó a que el país atraviese una "transición energética" que "no solamente sea sustentable, sino que termine con los negociados como el del (presidente Mauricio) Macri con la energía eólica", denunció.

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, sostuvo que "nada más lejos del federalismo que la expansión del conurbano bonaerense" y de los conurbanos de las grandes ciudades del país que "prestan servicios deficientes" en materia de salud, saneamiento o basura, que, a su juicio, reclaman "un replanteo territorial del país para cambiar alguno de los estímulos".

Juan José Gómez Centurión además analizó que “el aumento de esos planes va en relación al aumento de la pobreza ¿Cómo puede ser que tres generaciones de argentinos que no conocen el valor y el orgullo de su propio trabajo?"