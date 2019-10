Con el turno del presidente Mauricio Macri en la palabra, comenzó esta noche el segundo debate obligatorio de candidatos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



El primer tema de discusión entre Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert es el de Seguridad.



Luego hablarán de Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad institucional y Rol del Estado es el tercer tema; y Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda, el cuarto.



La primera pareja de moderadores de la noche está compuesta por María O´Donell y Marcelo Bonelli.

El presidente Mauricio Macri y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio lanzó duras críticas al anterior gobierno kirchnerista y lo acusó, entre otras cosas, de promover el narcrotráfico y "encubrir a los responsables del atentado a la AMIA".

El primero en hablar sobre este tópico fue Nicolás Del Caño, candidato por el Frente de Izquierda. "Las fuerzas de seguridad fueron partícipes del genocidio durante la última dictadura. Hay candidatos que van a pedir más mano dura. Nosotros queremos más escuelas y más empleo", dijo.

El candidato propuso hoy crear una "comisión investigadora independiente" para investigar casos de violencia institucional, y planteó que la conformen "víctimas de familiares, organismos de derechos humanos y otros sectores".

El candidato a Presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó esta noche, al referirse a su política de seguridad, que "ni el gatillo fácil ni la mano dura, ni tampoco la mano fofa para defender la seguridad de nuestras familias", luego de superar una suerte de vahído de varios segundos, en los que pareció desconcentrarse y quedó en silencio.

"Ni el gatillo fácil ni la mano dura, pero tampoco la mano flácida con incapacidad de servirnos para defender a nuestras familias. Quienes han mirado para otro lado cuando debían actuar deben ser penalizados", dijo Roberto Lavagna a su turno.

El candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, dijo esta noche que "la seguridad se ha convertido en verdadero flagelo" para los argentinos y llamó a "desterrar el concepto del garantismo" y ponerse "del lado de la víctima", en el segundo debate presidencial, en la Universidad de Buenos Aires.

"Los argentinos nos sentimos muy inseguros. La sufrimos. ¿Estamos del lado del inocente o de los delincuentes? Nosotros estamos del lado de la víctima, de los que sufren la inseguridad, vamos a bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años y las penas serán de cumplimiento efectivo", expresó José Luis Espert.

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se cruzó esta noche con el mandatario Mauricio Macri y expresó que "gracias a Dios" no se parece "en nada" al jefe de Estado, a la vez que pidió abordar el tema del combate a la droga "con menos marketing y más seriedad".

Your browser does not support the video element.

"Es más fácil hablar de mano dura y penas más fuertes, pero la inseguridad está directamente vinculada a la desigualdad en la sociedad. Argentina ha generado una gran desigualdad en estos últimos años", manifestó Alberto Fernández.

"Al que delinque hay que castigarlo, y en eso la Justicia debe ser implacable. Proponemos crear un Consejo de Seguridad en el que se involucren todos los que tienen que ver en la materia" , dijo el candidato por el Frente de Todos.

El candidato a presidente del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, aseguró que en Argentina "se produce cada vez más droga" y que la "guerra" contra el narcotráfico "hay que ganarla caiga quien caiga", al hablar en el bloque Seguridad del segundo debate presidencial.

"El narcotráfico instaló un estado paralelo en la Argentina. Hay que terminar con el negocio perverso del narcotráfico", expresó Gómez Centurión.

Mauricio Macri a su turno, dijo: "Somos distintos. Ellos abandonan a las víctimas y desprecian a las fuerzas de seguridad. Nosotros no tranzamos con la droga. Nosotros combatimos las mafias. Desde las barrabravas hasta el narcotráfico".



"Se condenan a narcotraficantes en 13 días y antes se tardaba años. Tenemos estadísticas avaladas por la ONU. Bajamos 30% los homicidios y prácticamente desaparecieron los secuestros", cerró.