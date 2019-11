Explosión e incendio en el ingenio jujeño La Esperanza

Un voraz incendio se registró en el ingenio jujeño de La Esperanza y como consecuencia de ello hay al menos cinco muertos.

Fuentes policiales informaron que el siniestro se inició alrededor de las 15:30 cuando se registró una explosión en la planta de alcohol, la destilería, lo que generó que enseguida se produjeran otras dos explosiones.

En el lugar trabajaban Policía de Jujuy, Bomberos y personal de Incendios Forestales, que ya habrían controlado el fuego, al tiempo que se informó que despejaron las zonas cercanas al ingenio en la ciudad.

Noticias relacionadas

El fiscal de la causa, Ernesto Resúa, recabó información por intermedio del Comité Operativo de Emergencias y allí se determinó que hay cinco personas fallecidas hasta el momento, pero también se esperaban detalles de los heridos graves por quemaduras.

Your browser does not support the video element.

Los trabajadores señalaron que hay más de una decena de heridos que fueron derivados al Hospital Paterson de San Pedro y al Pablo Soria de San Salvador.

Un trabajador que estaba en la zona en la que se produjo el siniestro detalló que todo comenzó "en la destilería de alcohol que está enfrente" de donde él se desempeña.

"Estaba trabajando cuando arrancó todo. Hubo un derrame en la puerta del depósito que nos impidió salir y por eso lo hicimos por la ventana. Éramos dos personas porque el resto, gracias a Dios, se encontraban en otro lugar trabajando. Fueron tres explosiones seguidas. Hay que tener en cuenta que estamos en plena zafra y hay mucho alcohol, como unos seis millones de litros", precisó el empleado en declaraciones a Canal 2 de Jujuy.