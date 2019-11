Casamiento de Pampita y Roberto García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán ya son marido y mujer luego de dar el sí en una ceremonia muy emotiva.

Pero no solo es un día inolvidable para ellos, sino también para toda su familia y sus seres queridos.

Your browser does not support the video element.

Tal como se puede observar en las imágenes, Pampita llegó al altar acompañada por sus tres hijos, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio.

Noticias relacionadas

Asimismo, hubo 13 testigos, como consecuencia de que el número no se pudo achicar porque los novios no quisieron dejar afuera a personas muy importantes en sus vidas. Moritán tuvo 6 testigos, y Pampita 7: Oriana Montanelli, Estefanía Novillo, Puli Demaría, María Alveró, Carola Carrasco, Gabriel Alfaro y Luciana Pizzolorusso.

Your browser does not support the video element.

Apenas unos minutos antes de las 20.30, dos violinistas y una celista se acercaron al corralito montado para los periodistas para generar un clima romántico con el que esperar que los novios salieran a saludar. El padre Fabricio, quien bendijo las alianzas, asomó primero y contó que la ceremonia "fue muy emocionante" y que los hijos de la modelo hicieron una oración en honor a los recién casados.