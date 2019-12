Armado del escenario en Plaza de Mayo, NA

Un operativo especial de tránsito se despliega este martes en la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la ceremonia de asunción presidencial de Alberto Fernández y los posteriores festejos programados en Plaza de Mayo, informó la secretaria de Transporte porteña.

Entre las calles Ayacucho / Sarandí, y las avenidas Corrientes, Belgrano y Cerrito se restringirá el tránsito desde las 6 a hasta las 14, en tanto la zona delimitada por las avenidas 9 de Julio, Corrientes, Belgrano y Paseo Colón / Leandro N. Alem será de 6 a 22.

Asimismo, las zonas del Obelisco y la del Ministerio de Salud y Desarrollo Social también podrían verse afectadas por el operativo, por lo que se verá afectada la circulación del Metrobus de la avenida 9 de Julio.

El operativo estará reforzado con la presencia de unos 350 agentes de Tránsito y de recursos materiales que realizarán desvíos y ordenarán el flujo vehicular.

También se dispondrán unas 30 motos y 20 camionetas del Cuerpo de Agentes de Tránsito, más 40 carteles de leyenda variable anunciando desvíos alternativos en puntos estratégicos y accesos a la Ciudad.

Según informaron en un comunicado, habrá monitoreos permanentes desde el Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad Urbana.