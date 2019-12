Plaza de Mayo se prepara para los festejos

La Plaza de Mayo amaneció hoy con una primera imagen de la Casa Rosada libre de vallas y rejas, pantallas gigantes sobre Avenida de Mayo y música en cada esquina.

Un escenario que comenzó a dibujarse desde la jornada de ayer a las 22, cuando autoconvocados comenzaron la primera vigilia "para recibir juntos la madrugada del nuevo día" en el que asumirán Alberto Fernández y Cristina Kirchner como presidente y vicepresidente de la Nación.

Las rejas que dividían por la mitad a la histórica plaza fueron retiradas luego de un acuerdo entre el gobierno saliente y el entrante, hecho filmado y trasmitido en las redes por transeúntes y militantes peronistas que al canto de la marcha registraron el evento.

Noticias relacionadas

La fuente limpia, ícono tradicional de la liturgia peronista, también resplandecía con los primeros rayos de sol de una jornada en la que se esperan más de 35 grados.

Al salir del subte de la línea A las pantallas reciben a los transeúntes con las imágenes de Zamba, el personaje del canal televisivo infantil Paka-Paka, que volverá a recrear pasajes de la historia, según anunció el nuevo ministro de Cultura, Tristán Bauer.

En tanto, los que primero desplegaron sus banderas fueron los sindicatos de diferentes sectores, así como organizaciones políticas que no quisieron esperar, ya que, según informaron, cada agrupación ha decidido un punto de encuentro específico para marchar desde diferentes columnas y confluir tanto en la Plaza de los Dos Congresos como en la Plaza de Mayo.

Los logos y las consignas de los carteles y las primeras banderas son los mismos que se conocieron en la campaña: "Alberto presente", "Argentina de pie", "El país de todos", "El gobierno de Todos", "Volvió la alegría", "Es con Todos".

Un amplio escenario montado en frente de la Casa de Gobierno que emula al instalado en los Festejos del Bicentenario, se completa con las torres de audio a lo largo de la Avenida de Mayo.

Your browser does not support the video element.

Y el olor de los primeros choripanes marcados, esperando ser vendidos, se vuelve a sentir junto a los primeros compradores de las remeras, pines, y banderas que se despliegan en los puestos improvisados sobre las calles.

Los preparativos también incluyen la instalación de baños químicos y un amplio dispositivo policial que permite ver a grupos de efectivos en distintas esquinas, mientras las canciones de los Redondos de Ricota preludian lo que serán los festejos.