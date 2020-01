El Irlandés es una de las favoritas para los premios de la crítica.

Los Critics´ Choice Awards son considerados como una de las más fieles aproximaciones de lo que puede ocurrir cada temporada en la entrega de los Óscar. La ceremonia que se realizará el domingo 12 de enero y será transmitida por TNT.



Cabe recordar que estos premios de cine y televisión son escogidos por más de 300 críticos norteamericanos. “El Irlandés”, de Martin Scorsese, es la favorita con 14 nominaciones entre las que destacan Mejor Película, Mejor Actor a Robert De Niro, Mejor Actor Secundario a Al Pacino y Joe Pesci, Mejor Director a Martin Scorsese, Mejor Edición, Mejor Diseño de Vestuario y Mejores Efectos Visuales.

A este filme le sigue “Once Upon a Time… in Hollywwod”, de Quentin Tarantino, con 12; “Little Women”, de Greta Gerwig con nueve; “1917”, de Sam Mendes, con ocho nominaciones al igual que “Marriage Story” de Noah Baumbach.

Once upon a time in Hollywood es también una de las favoritas.

En televisión, la mayor cantidad de nominaciones la obtuvo "When They See Us" con seis postulaciones, seguida de por "This is Us" (5), "Schitt’s Creek" (5), "Chernobyl" (4), "Fleabag" (4), "Fosse/Verdon" (4), "Game of Thrones" (4), "The Crown" (4), "The Good Fight" (4), entre otras