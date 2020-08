Los bomberos trabajan en el lugar para apagar las llamas tras la explosión.

Un vehículo utilitario explotó esta mañana en la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Saavedra, y luego explotó sin que su conductor resultara herido debido a que descendió del rodado cuando comenzó el fuego, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió poco antes de las 10 en la avenida General Paz, de la mano que va hacia el Río de la Plata, a la altura de la avenida Cabildo, cuando el conductor de un utilitario Fiat Fiorino detuvo su marcha porque salía humo de la carrocería.

Según las fuentes, el fuego tomó rápidamente toda la camioneta y minutos después explotó sin que provocara heridos, debido a que el conductor se alejó y el tránsito se detuvo por lo que sucedía en el lugar.

Inmediatamente, la policía y los bomberos concurrieron al lugar y ahora se trata de establecer si lo que provocó la explosión fue el tanque de GNC o si había algún elemento combustible en la carga del utilitario.

Por los peritajes y la remoción del vehículo, la policía de la Ciudad desvía los automóviles hacia la colectora, lo que provoca importantes demoras en la zona.