Pampita confirmó su embarazo y dijo que tendrá una nena. Por medio de las redes sociales y con un evento especial en la playa, dio la noticia del sexo de su primer bebé junto al empresario Roberto García Moritán.

Fue en la tarde del domingo, con una reunión especial entre amigos y vista por redes desde la playa del all inclusive en Costa Mujeres, en México, donde está pasando unos días de vacaciones con su familia. La modelo dijo: “Esta familia grande va a ser más gigante todavía”.

Your browser does not support the video element.

Con un vivo transmitido por su cuenta de Instagram, en la que tiene un total de 5,9 millones de seguidores, la conductora expresó durante el festejo por su cumpleaños: “Acá todo este grupo ya sabe. Me lo han preguntado, mucho sobre todo este último mes, todo el tiempo, todos los días. Se viene el bebé”.

Noticias relacionadas

Con un globo negro que decía boy or girl reveló que se trataba de una niña cuando luego de pincharlo salió purpurina de color rosa. Los presentes celebraron que la familia se agrandara con gritos y aplausos para la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial)

Hace unos días, la artista se había referido a los rumores que indicaban que volvería a convertirse en madre en diálogo con el ciclo Los ángeles de la mañana. “Vi lo que puso Ángel (De Brito) hoy y ya desde hace un tiempo están diciendo que estoy embarazada. La verdad es que como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar obviamente lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos”, dijo.

Agregó: “Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros”. Sin dudas, Dios tenía planeado algo increíble para ella.

La noticia genera una gran felicidad para Pampita y será su segunda hija. Cabe recordar que ya había dado a luz a Blanquita Vicuña Ardohain, quien falleciera el 8 de septiembre de 2012 en Chile luego de estar complicada de salud tras contagiarse una bacteria en sus vacaciones en Cancún, México.

Hoy, la vida le da otra oportunidad a la modelo, que saltó de felicidad tras pinchar el globo y quedar bajo la purpurina rosa. ¡Felicidades a la pareja!