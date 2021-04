Protesta de colectiveros, captura de pantalla.

Colectiveros de distintas líneas realizaban esta mañana distintas protestas en ingresos a la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de una mejora salarial y también para ser incluidos con prioridad en la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Uno de los principales puntos de concentración fue en Acceso Oeste y Ruta Provincial 23, en el partido de Moreno: allí, los trabajadores se subieron a la traza de la concurrida vía tras burlar fácilmente el cordón policial.

También había protestas en Puente Pueyrredón y en Panamericana a la altura de la localidad de Ingeniero Maschwitz.

"La jornada responde a la reunión de conciliación obligatoria en el marco de nuestra paritaria. Y se inscribe en el cansancio por el atraso salarial que venimos padeciendo y ante la falta de respuestas de las partes responsables", señalaron los colectiveros en un comunicado.

En ese sentido, advirtieron que tiene "un atraso paritario que ya arrastra seis meses".

Ante esa situación, reclaman un "básico de 100 mil pesos, equiparación salarial entre técnicos, administrativos y choferes".

"La paritaria actual se encuentra estancada: las cámaras empresarias piden más subsidios, desde el Gobierno no se da respuesta y desde el sindicato (UTA) no se consulta a las bases", afirmaron.

Además, los trabajadores de transporte urbano reiteraron la necesidad de que se los incluya de manera prioritaria en la campaña de vacunación contra el coronavirus.