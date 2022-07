Gerard Piqué, jugador de fútbol. Foto: NA.

Gerard Piqué y Shakira atraviesan momentos de crisis y desacuerdo, a punto tal de estar separados, pero parece que el futbolista sigue enamorado de ella. Esta posibilidad quedó grabada en imágenes.

En el video se puede ver al futbolista escuchando "Inevitable", una de las canciones más populares de la artista colombiana, a todo volumen y dentro del auto.

“Vaya temazo”, le grita la persona que lo graba. Él, ni siquiera lo mira. Mientras, se puede escuchar de fondo la canción que, justamente, fue cambiada por la cantante hace tiempo para referirse a -en ese entonces- su amor.

En Inevitable, Shakira entona “No sé preparar café y no entiendo de fútbol”. Pero durante un concierto en París cambió la letra por “Gracias al número 3 ahora entiendo de fútbol”, y agregó: “No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el sol”.

El video fue viralizado en las redes sociales y algunos usuarios señalaron que podría tratarse de un trabajo audiovisual editado.

Gerard Piqué en su auto. Video: redes sociales.

Las declaraciones de la mamá de Shakira sobre Piqué

Luego de la separación entre la cantante y el futbolista, se intentó obtener información de diferentes fuentes para poder comprender la interna de la situación. En ese sentido, los periodistas increparon a su progenitora en la puerta de la clínica donde se encuentra internado su esposo.

Piqué junto a su ex esposa y su ex suegra. Foto: redes sociales.

Si bien intentó no dar mucha información al respecto, algunas respuestas y gestos dieron a deducir una reconciliación. Nidia del Carmen Ripoll Torrado, en diálogo con Telemundo, confesó que su hija no le dijo nada sobre esto, pero dejó entrever una leve sonrisa que indicaría lo contrario.

Además, reconoció que hace bastante que no habla con el deportista, pero cree que su relación con él está muy bien, ya que ella no es la protagonista en la pelea. Luego, agregó que la intérprete colombiana no le dijo nada sobre sus ganas de mudarse a Miami junto a Sasha y Milán.

Según indican, el futbolista habría rechazado la propuesta que la artista le hizo para poder irse de España.

