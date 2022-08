Los Pumas. Foto: NA.

Los Pumas debutaron esta tarde por el Rugby Champiosnhip 2022 ante Australia, luego de llevarse la serie amistosa ante Escocia en julio, el seleccionado argentino arrancó el torneo en Mendoza como preparación al Mundial de Francia 2023 con una derrota por 41-26 ante el seleccionado australiano en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza.

En una muestra de carácter ante un siempre complicado conjunto australiano Argentina se fue al descanso en ventaja 19-10. En el comienzo con un try de Pablo Matera, Argentina se puso en ventaja 7-0. Quade Cooper de penal descontó 7-3 para los australianos.

Con el paso de los minutos se hizo fuerte el conjunto visitante y Jordan Petaia con un try puso aún más cerca a su seleccionado en el marcador. Sobre el final de la primera parte, dos penales de Santiago Carreras alargaron el marcador para Los Pumas 19-10 e irse al vestuario en ventaja.

En el segundo capítulo la férrea defensa de Argentina intentó anular a Michael Hooper que con un try puso el compendio 19-17. Cuando todo parecía complicarse para Argentina, la corrida y el try de Juan Martín González descomprimió el nerviosismo y puso el partido 26-17. El desarrollo de las acciones no dio respiro y Australia se puso a tiro 26-24 por el try de Michael Hooper y luego con el penal de Reece Hodge Australia se puso al frente 27- 26.

La ilusión del seleccionado argentino de regalarle al público una victoria en la primera presentación en el Rugby Championship se desmoronó cuando los Wallabies gracias a Marika Koroibete se pusiera por encima en el tanteador 34-26 y sobre el final Michael Hooper aumentó el tanteador 41-26.

La revancha para el seleccionado argentino tendrá lugar el próximo sábado cuando se mida nuevamente ante Australia en el Estadio Malvinas Argentinas de la Provincia de Mendoza.

La siguiente es la síntesis del encuentro:



Argentina: 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Julián Montoya, 3- Francisco Gómez Kodela; 4- Matías Alemanno, 5- Tomás Lavanini; 6- Juan Martín González Samso, 7- Marcos Kremer, 8- Pablo Matera; 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras; 11- Emiliano Boffelli, 12- Jerónimo De la Fuente, 13- Matías Orlando, 14- Santiago Cordero; 15- Juan Cruz Mallía.



Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Thomas Gallo, 18- Joel Sclavi, 19- Santiago Grondona, 20- Rodrigo Bruni, 20- Lautaro Bazán Vélez, 22- Tomás Albornoz, 23- Matías Moroni.

Australia: 1-James Slipper, 2-Folau Fainga'a, 3-Allan Alaalatoa; 4-Darcy Swain, 5-Matt Philip; 6-Jed Holloway, 7-Michael Hooper, 8-Rob Valetini; 9-Nic White, 10-Quade Cooper; 11-Marika Koroibete, 12-Hunter Paisami, 13-Len Ikitau, 14-Jordan Petaia; 15- Tom Wright. Entrenador: Dave Rennie.



Suplentes: 16-Lachlan Lonergan, 17-Matt Gibbon, 18-Taniela Tupou, 19-Nick Frost, 20-Rob Leota, 21-Pete Samu, 22-Jake Gordon, 23-Reece Hodge.

Noticias relacionadas